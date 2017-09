Il sogno di un imprenditore

Stanotte ho sognato di essere un idraulico. Dopo aver riparato un tubo rotto ho - continuando a sognare - iniziato la solita trattativa sul mio compenso. La committente voleva lo sconto però voleva anche la ricevuta; che pretendeva fosse più bassa del reale per risparmiare qualcosa... mentre io insistevo e volevo l'intero importo e fare la ricevuta per l'intero.

In sogno mi sono esasperato e ho sbottato: “quasi, quasi mi presento alle elezioni!” ho detto alla signora “se vinco il mio datore di lavoro mi manda a casa lo stipendio e mi paga pure le tasse. Ci va lui alla banca a pagare il mio F24 con soldi suoi!”. Poi mi son svegliato e mi sono accorto che era tutto vero: un vigile urbano come un senatore, non solo vengono pagati con certezza e direttamente sul proprio conto bancario, ma non pagano una lira di tasse! Provvede il datore di lavoro a conteggiarle e a versarle a chi di competenza prelevandole dai propri soldi, mai da quelli dei dipendenti. E nessuno può dire ad un dipendente di essere un evasore se il suo datore di lavoro non fa il suo dovere. E se quest’ultimo coincide con lo stato allora si sta in una botte di ferro: lo stato può pretendere, e pretende dagli altri lavoratori (da tutti gli altri lavoratori) le tasse aggiuntive necessarie a pagare le tasse e la previdenza del dipendente. Una pacchia!

Ma se è tutto vero come è mai possibile che idraulici e commercianti, professionisti e proprietari di immobili guadagnino tanto da pagare stipendi e tasse, investimenti e spese generali ai dipendenti pubblici? Come mai potranno tornare i conti dei privati se quelli pubblici sono in pareggio? Di quanto si devono tagliare le spese pubbliche senza ridurre i servizi erogati perchè le tasse dei privati siano sopportabili? Come mai nessuno protesta? Ecco perché tutti vogliono fare il dipendente pubblico mentre nessuno fa l’imprenditore se non costretto dalla condizione di disoccupato. Ecco perché i conti dello stato non tornano mai.

Sono andato da mia moglie e le ho raccontato della mia visione notturna e della conseguente sconvolgente scoperta. Sembrava che però per lei non fosse cosa nuova; anzi a ben pensare molte volte in passato mi aveva detto che io non so fare neanche i miei interessi e che le mogli delle sue amiche non avevano la vita di angustie che io le davo. Quindi non ha mancato, anche questa volta, di dirmi: “finalmente l’hai capito!”

Quindi ho deciso: farò il dipendente, magari pubblico, cosi le mie tasse me le pagherà il mio futuro datore di lavoro e nessuno potrà darmi dell'evasore. L’imprenditore lo facciano quelli più sfigati di me. Io voglio fare una vita tranquilla, piena di diritti e senza il problema di cercare di incassare i crediti e quello ancora più gravoso di pagare con i mei soldi così difficili da incassare le mie tasse e quelle dei mei dipendenti.