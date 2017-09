La Germania dice sÃ¬ al fondo salva Stati Ue

Via libera al fondo salva-stati dalla Corte Costituzionale tedesca. I giudici di Karlsruhe hanno posto come condizione che il contributo della Germania all'Esm non dovrà superare il tetto di 190 miliardi se non con il parere positivo del Parlamento. L'attesa decisione non ha quindi posto i temuti vincoli che avrebbero rischiato di imbrigliare l'Esm e che avrebbero spuntato di fatto il bazooka antispread messo in campo dal presidente della Bce.

Positiva la reazione dei mercati anche sul fronte della riduzione degli spread. L'annuncio del sì condizionato giunto da Karsruhe fatto dal presidente del Parlamento Ue Martin Schulz a Strasburgo è stato accolto con un lungo applauso dall'aula dove il presidente della commissione europea José Manuel Barroso ha letto il suo discorso sullo stato dell'unione.

La decisione della Corte costituzionale tedesca '' è una buona notizia per la Ue, l'euro, l'economia europea ed il mondo intero'' ed è ''un chiaro messaggio all'Europa''. Così il presidente del Parlamento europeo, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz, che ha poi osservato come ''l'euro è subito salito di quattro centesimi sul dollaro'' ed ha annunciato che ''nei prossimi giorni'' organizzerà i lavori del Parlamento per accelerare l'iter della proposta sulla sorveglianza bancaria unica della Bce.

La riunione inaugurale dell'Esm si terrà l'8 ottobre a Lussemburgo. Lo annuncia il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker dopo il via libera al fondo salva stati permanente ricevuto dalla Corte costituzionale tedesca. Juncker, si legge in un comunicato, ha ''preso nota'' della sentenza di Karlsruhe che da' il via libera sia all'Esm che al 'Fiscal compact' (il Patto di bilancio), e ha deciso quindi di ''convocare la riunione inaugurale del Board dei governatori'' del nuovo fondo salvastati ''a margine dell'Eurogruppo'' che si terrà l'8 ottobre a Lussemburgo.

Entrambi i trattati sono per il presidente dell'Eurogruppo un ''passo in avanti maggiore verso una più stretta integrazione economica e fiscale e una governance più forte dell'eurozona''. Pur tenendo in ''piena considerazione tutti gli elementi'' della sentenza della Corte tedesca, Juncker ha espresso l'auspicio che vengano ''completate'' le procedure per l'effettiva entrata in vigore dell'Esm. Il Fiscal compact, invece, entrerà in vigore non prima del primo gennaio 2013.