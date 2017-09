PromoQui: tutti i volantini disponibili sul cellulare

È tra le top 10 gratuite più scaricate su iTunes: l’app di PromoQui, nella sezione Mode e Tendenze, è ora in pole position sia per quanto riguarda l’iPod e l’iPad (4° posizione) che l’iPhone (3° applicazione con più download). Non solo: vanta una media di 4,5 stelle nella valutazione fatta dagli utenti.

PromoQui.it è un aggregatore di informazioni promozionali, che vengono mostrate in funzione della propria localizzazione geografica su tutto il territorio nazionale: processa ogni giorno oltre 700 tra volantini e depliant commerciali della grande distribuzione e dei negozi al dettaglio (per un totale di oltre 22 mila punti vendita, 189 insegne, 120 mila offerte giornaliere). La gamma delle categorie merceologiche raggiungibili oggi su PromoQui è ampia e destinata ad allargarsi: dai prodotti alimentari a quelli per la persona, da quelli per la casa allo sport, dal bricolage all’elettronica. L'app di PromoQui è progettata per iPhone, iPod e iPad e Android e permette di sfogliare i volantini di moltissime insegne italiane della grande distribuzione (qualche esempio: Esselunga, Auchan, Carrefour, Billa, Lidl, Mediaworld,Conad, Coop, Saturn, Trony, Darty, LeroyMerlin, Decathlon, Fnac, Chicco, Rinascente, Ikea, Bennet, Cityper, Comet, Conforama, Eldo, Esselunga, Euronics, il Gigante, Iper, Iperal, Ipercoop, Marcopolo Expert, Mondadori, Oasi, Panorama, Supermedia, Trony, Unieuro, Coop, Despar e molte altre) inclusi quelli cartacei e personalizzati, normalmente presenti solo nel singolo punto vendita.

Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio di Qberg (società specializzata nelle ricerche e analisi di mercato per la grande distribuzione) nelle ultime quattro settimane, ad esempio, dal Nord al Sud, i prodotti agroalimentari promossi tramite volantino non hanno subito variazioni di prezzo significative.

I volantini promozionali fanno da "tampone" agli sbalzi di prezzo dovuti a fattori esterni alla produzione in senso stretto (come gli aumenti della benzina, la mancanza di trasporto a causa degli scioperi) e non riflettono i rincari.

PromoQui.it si muove nella logica di aggregare i dati di tutto il territorio nazionale, e attraverso un motore di ricerca permette di sfogliare i volantini disponibili.

Una volta scaricata l’app sul cellulare l’utilizzo è semplice e intuitivo: attivando la geolocalizzazione, l’applicazione presenta sulla immediatamente tutti i depliant promozionali disponibili in quel momento"intorno a te", da sfogliare uno ad uno. Oppure, in alternativa, si può utilizzare il motore di ricerca per trovare le offerte relative ad un singolo prodotto o un marchio. Un’altra funzione utile è la mappa: consente di muoversi sulla cartina della zona per vedere chiaramente dove sono i negozi con le offerte che interessano. Per chi vuole essere sempre aggiornato, infine, è disponibile il servizio PQ-FLASH: la registrazione è sempre gratuita e consente di essere puntualmente informati su ogni novità e sulle nuove promozioni attraverso degli alert.