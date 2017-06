L’ultimo record al prezzo della benzina è arrivato a fine agosto, in tempo per far tornare a casa dalle vacanze gli italiani. La benzina ha superato la soglia critica dei 2,013 euro al litro sulla rete ordinaria in alcune regioni. È quanto registrato da Quotidiano energia, organo di informazione specializzato, che ha precisato che il nuovo massimo per la "verde" è stato registrato "nel centro Italia e, complice il fattore addizionali, segnatamente in Toscana e Liguria.

Diversa la situazione secondo il governo, che in attuazione della legge sviluppo, a partire dal 1° febbraio 2011 ha avviato, presso il Ministero dello sviluppo economico, il monitoraggio dei prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile. La news sul portale è del 23 agosto e si legge: “Con riferimento all'evoluzione dei prezzi da giugno - ultimo ribasso dopo le punte di aprile-maggio - a oggi si rileva un aumento delle quotazioni internazionali del prodotto raffinato di oltre il 22% per la benzina e di quasi il 18% per il gasolio, a fronte di un aumento del prezzo medio alla pompa in Italia di circa il 4% sia per la benzina che per il gasolio”.

Dunque secondo il Governo ci è andata anche bene: “L'aumento del prezzo alla pompa nel nostro