Il Fisco approda su YouTube

L’Agenzia delle Entrate apre uno spazio su YouTube (www.youtube.com/entrateinvideo) per rispondere in modo veloce e a portata di mouse, alla richiesta di informazioni su adempimenti, servizi e novità. E’ già online “Entrate in video”, il canale YouTube tutto dedicato a contenuti di servizio sui temi fiscali di maggior interesse pratico per i contribuenti. I primi video, così come quelli che seguiranno nelle prossime settimane, riguardano i temi più cercati e più cliccati in rete, selezionati sulla base dei termini “breakout”, ossia le parole chiave in vetta alle classifiche di popolarità nelle statistiche di ricerca su Google.

Come si richiede la tessera sanitaria? Come si registra un contratto di affitto? Come si accede ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate? I video illustrano passo passo gli adempimenti più comuni, le agevolazioni a disposizione e le nuove opportunità. Dal 2004 a oggi, i volumi di ricerche su Google.it per la chiave “Agenzia delle Entrate” sono più che raddoppiati, un chiaro indicatore dell’interesse degli italiani ad approfondire i temi legati al mondo del Fisco. Per questo è stato realizzato un apposito canale YouTube a costo zero dall’Amministrazione, infatti l’uso della piattaforma è gratuito e i tutorial sono tutti autoprodotti.

Le parole più cliccate guadagnano il video - I filmati già disponibili sul neonato canale condensano in due minuti, con una grafica semplice e accattivante, gli adempimenti più ricorrenti e le modalità per accedere ai servizi offerti, anche online, dall’Agenzia delle Entrate. Tra i primi temi illustrati dai funzionari del Fisco, la tessera sanitaria, la cedolare secca sulle locazioni, Fisconline e il codice Pin per accedere ai servizi web. E ancora, Siria e Iris per registrare online i contratti di affitto e tutti i modi per entrare in contatto con le Entrate. Nella scelta degli argomenti, si è tenuto e si terrà conto del potenziale interesse da parte dei contribuenti, con una particolare attenzione ai termini più popolari tra le ricerche effettuate su Google.

Il Fisco alla portata di tutti - L’Agenzia apre così a un percorso innovativo di comunicazione istituzionale, che, grazie al gioco di rimandi tra il sito internet www.agenziaentrate.it e il nuovo canale YouTube, mira a tenere informati i contribuenti, con un linguaggio semplice e contenuti di immediata fruibilità, su tutti i temi fiscali di più largo interesse. Ciascuna pagina del portale istituzionale dedicata agli argomenti più comuni, infatti, contiene uno specifico link che porta direttamente ai video pubblicati. Su “Entrate in video”, restare al passo con il Fisco è facile anche grazie a brevi cartoni, che offrono, con un linguaggio adatto a tutti, informazioni fiscali di interesse generale. Le prime schede formato “cartoon” riguardano il nuovo regime fiscale dei minimi e snocciolano, come una mini guida in tre puntate, le opportunità offerte dalle ultime norme fiscali per imprenditori e professionisti.