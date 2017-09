Le foglie di fico

Ci sono eventi epocali che non vengono previsti ma che avvengono all’improvviso. All’improvviso ma non senza segnali. La caduta del muro di Berlino è avvenuta senza che qualcuno ne abbia previsto i tempi. Così pure l’unificazione dell’Italia, la caduta del fascismo o altri accadimenti di valenza storica.

Sembra che all’improvviso tutto si sgretoli. Come per una frana, ci sono i segnali del disfacimento del territorio ma nessuno riesce a prevedere il quando. Ho l’impressione che sia arrivato il tempo della frana di questa classe politica. Il segnale è la qualità del dibattito politico. Non provvedimenti strutturali ma foglie di fico.

Non è ritenuto ancora necessario cambiare le regole ma ritengono che basta parlare d’altro e fare finta di cambiare. Primarie, prospettive di coalizioni, nuove leggi elettorali, rinunce a candidature, progetti di riforma, tutti argomenti lontani dalle esigenze degli italiani. Quando la schizofrenia di una classe dirigente assume questi aspetti sembra che stia per collassare. La preoccupazione di tutti dovrebbe essere che questo collasso non porti a guai maggiori nella formula tutta italiota che è necessario che tutto cambi affinché tutto resti uguale. Anche l’informazione sembra che parli d’altro. Forse è il caso di dire qualcosa di diverso da quello che ci viene ammannito in questi giorni.

Finanziamento ai partiti

Comincerei dal lessico. Il termine più opportuno dovrebbe essere costo della democrazia e non costo dei partiti. La campagna mediatica ed il referendum sulla negazione dei finanziamenti ai partiti ci ha consegnato un sistema di arricchimento personale e senza controllo. Ho letto le cifre. Il fondo per i gruppi regionali è arrivato a costare 65 milioni di Euro l’anno. Nei dieci anni trascorsi grazie ad incrementi generosi autoassegnatisi la spesa sarebbe cresciuta fino a 70 - 80 miliardi. Ho dovuto ripassare le tabelline per rivedere che un miliardo sono mille milioni. I gruppi si sono attribuiti almeno 4 finanziarie. Rispetto alla spesa pubblica nazionale un decimillesimo. Non pensiamo che mettendo in galera i Fiorito si possa risolvere il problema. Ma diciamo alcune cose controcorrente. Per quanto si possano inventare nuove formule l’esercizio della democrazia non può essere esercitato senza i partiti, senza l’organizzazione istituzionale del consenso.La democrazia diretta è una favola. Non possiamo entrare nel merito di proposte politiche senza il filtro dei partiti. Se i partiti sono divenuti strutture private è evento patologico. Si tratta di guarire da questa patologia. Se i partiti funzionassero non ci scandalizzeremo e non avremmo bisogno di questa sciocchezza infinita che sono le primarie. Un’altra foglia di fico per nascondere la mancanza di democrazia nei partiti.

Riduzione del numero dei parlamentari

Anche questa è un’ennesima foglia di fico. Per diminuire il costo dei nostri rappresentanti si è scelta la formula più laboriosa. Ridurre il numero dei parlamentari è una cosa complessa che comporta modifiche legislative sostanziali e tempi lunghi. Si rimanda il problema alle generazioni future. La soluzione più semplice e più immediata è a portata di mano o di decreto. Basterebbe ridurre le retribuzioni. Semplice. A chi obbietta che non si possa intervenire nei diritti acquisiti, mi permetto di ricordare che questo governo sta già intervenendo sui diritti acquisiti. Ma lo sta facendo nei confronti dei pensionati e dei lavoratori. L’obiezione diritti acquisiti non può valere solo per una parte di italiani. Non ci sono più soldi e non si paga. Ammesso che come è avvenuto per i grandi funzionari di Stato ci possa essere un ricorso alla magistratura, vorrei vedere le facce e i nomi dei politici che ricorreranno alla magistratura per contestare il provvedimento.

Riforma del titolo V

Riformare il titolo V della Costituzione può servire per ridimensionare le fonti di spesa della nostra nazione. Solo l’Italia ha quattro livelli di governo e venti regioni che possono spendere risorse della nazione. Aspettando la riforma del titolo V sarebbe bastato tagliare retribuzioni e contrarre la discrezionalità di spesa. L’intervento sulla contrazione dei costi è già avvenuto e non ha comportato nessuna eccezione di anticostituzionalità. Evidentemente si poteva intervenire prima ma non c’era molta voglia di farlo. Spesa locale cresciuta più della spesa centrale. Anche questa è una favola. Dal 2005 al 2011 il tasso di crescita dei governi locali è cresciuto del 1,2%, quello del centro è cresciuto dell’1,1%. In più la spesa locale, quella delle regioni in particolare si è accollata la spesa sanitaria che costituisce da sola l’80 per cento delle spese delle regioni. Aggiungiamo ancora in controtendenza che l’assistenza sanitaria dell’Italia si colloca meglio degli altri paesi. Lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ovviamente con regioni che danno un buon servizio ed altre che fanno schifo. La paura con questa qualità di informazione che possano gettare il bambino con l’acqua sporca. C’è tanta voglia di privato fasullo come quello della Lombardia.

Governo tecnico

Altra foglia di fico è il governo tecnico. Come se ci fosse una modalità tecnica nella politica economica. I tecnici non esistono. Si è scelto un lessico tecnico per scelte politiche che attraverso il tecnicismo attuano un disegno politico con maggiore efficacia. Basterebbe osservare la provenienza dei componenti del Governo. Tutti di provenienza finanziaria, tutti provenienti dallo stesso mondo che ha causato la crisi. Tutte le soluzioni proposte da questo governo si muovono solo nella logica finanziaria. Possiamo aggiungere carta su carta ma se non si aprono i cantieri e fabbriche continueremo a pagare interessi su prestiti.

Controlli

Non possiamo avere un paese che per qualsiasi aspetto della vita civile debba intervenire la magistratura come unico strumento di controllo. Non è possibile che enti periferici, partiti, strutture pubbliche non abbiano un sistema di controllo ordinario. Non capisco che ci stanno a fare revisori e probiviri se tutto deve essere rimandato a posteriori alla magistratura. Un Ministro degli Interni come Maroni che afferma di non conoscere la gestione delle risorse del suo partito andrebbe tenuto a casa per sempre.

Classe intermedia

Non potrà essere la riforma del titolo V, altra foglia di fico, ad escludere dalla vita politica e dagli incarichi pubblici l’esercito di cognati che affliggerà il nostro paese per i prossimi venti anni, anche quando questa classe politica sarà mandata a casa. Forse la nostra classe politica affonderà ma ci rimarranno tutti i cognati e le parentele nei posti chiavi intermedi della amministrazione pubblica. Liberarsi di questi ultimi sarà la vera sfida.